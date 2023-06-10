أندية المحترفين تركز على حسم «المنصب الأهم» قبل صفقات اللاعبين

واصلت أندية دوري المحترفين تحضيراتها واستعداداتها للموسم الجديد بتركيزها على حسم هوية «المنصب الأهم» خلال الأسبوع الماضي بعدما أعلنت أندية الجزيرة والوصل والنصر وبني ياس وحتا وعجمان تعاقدها مع مدربين جدد، بينما استمرت التغييرات الإدارية التي طالت ثلاثة أندية هي العين وخورفكان واتحاد كلباء.

وعلى صعيد تعاقدات الأندية مع مدربين جدد أعلن نادي الجزيرة عن اتفاقه مع المدرب الهولندي فرانك دي بور لقيادته بداية من الموسم المقبل، عقب رحيل المدرب الهولندي مارسيل كايزر، الذي انتهى عقده بختام الموسم المنصرم دون أن يعرض عليه التجديد.

وسبق أن عمل دي بور مدرباً لناديي أياكس، والمنتخب الهولندي في بطولة أمم أوروبا 2021.

من جهته، أعلن النصر عن تعاقده مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش لقيادة الفريق خلفاً للكرواتي غوران توميتش، إذ جاء التعاقد مع المدرب الصربي، سعياً من الإدارة لاستعادة بريق «العميد»، بعد ظهوره بمستوى متواضع الموسم الماضي، إذ أنهى دوري أدنوك للمحترفين في المركز التاسع برصيد 27 نقطة، ونجح المدرب الصربي في قيادة عجمان لتحقيق نتائج جيدة الموسم الماضي، وإنهاء مشاركته في المركز السادس بالدوري برصيد 44 نقطة.

وعلى الدرب نفسه أعلن الوصل تعاقده مع المدرب الصربي ميلوش ميلويفيتش لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، إذ ستكون تجربة ميلوش مع الوصل الأولى له خارج القارة الأوروبية، بعدما فضل عرض «الإمبراطور»على أندية رومانية أبرزها كلوج، وسبق للصربي ميلوش ميلويفيتش (40 عاماً)، العمل في الدوري السويدي مع هامربي ومالمو.

وركز «الفهود» في الحفاظ على أبرز مواهبه بعدما جدد عقد الإيفواري أداما ديالو حتى 2028، كما جدد عقد عبدالرحمن صالح أيضاً حتى 2028.

بدورها أعلنت إدارة نادي عجمان تعاقدها مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي لتولي منصب المدير الفني، خلال الموسم المقبل، حيث يملك المدرب البرازيلي خبرة كبيرة في دوري المحترفين بعدما تولى في بداية الموسم الماضي تدريب البطائح في موسمه الأول في دوري المحترفين، وحقق مع الفريق نتائج جيدة قبل إقالته عقب الخسارة بستة أهداف دون رد من شباب الأهلي في الجولة التاسعة.

وسبق أن تولى زاناردي تدريب النصر موسم (2018-2019)، وخورفكان موسم (2020-2021)، وقبلهما تدريب منتخب البرازيل تحت 17 عاماً، ونجح حينها في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة أميركا الجنوبية عام 2015.

وأعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس عن التعاقد مع المدرب الجديد السلوفيني داركو ميلانيتش بداية الموسم المقبل 2023-2024، خلفاً للمدرب الروماني دانيال ايسايلا الذي انتهى عقده مع «السماوي»، لتنجح الإدارة في الحصول على توقيع المدرب الأسبق لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي سابقاً.

المدرب السولوفيني (55 عاماً) يملك خبرة كبيرة، إذ سبق له التدريب في دوريات عالمية.

أما بطل دوري الدرجة الأولى والعائد إلى دوري المحترفين نادي حتا فأعلن التعاقد مع الصربي زيلكو ماركوف لتدريب الفريق، حيث سبق أن عمل ماركوف (46 عاماً) مدربا لكاظمة والتضامن في الكويت، وأندية بوشر وصحار وسترة في عمان، ومسيمير القطري.

الجزيرة والوصل والنصر وبني ياس وحتا وعجمان تعاقدت مع مدربين جدد.