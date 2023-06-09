انطلاقة قوية لـ «ورلد بادل ليغ» في قاعة كوكاكولا أرينا

شهدت قاعة كوكاكولا أرينا في دبي انطلاقة قوية لمنافسات الدوري العالمي للبادل «ورلد بادل ليغ» الأول من نوعه على الإطلاق، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويستمر حتى الأحد المقبل، ويشارك فيه نخبة من نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم من الرجال والنساء، إلى جانب نجوم المنتخب الوطني للبادل.

وتغلب فريق جاغوارز في المباراة الافتتاحية على نظيره شيتاز بنتيجة 3-1، وشهد اللقاء مشاركة اثنين من نجوم المنتخب الوطني، هما عبدالله أهلي ضمن فريق شيتاز، وعبدالله عبدالعزيز ضمن فريق جاغوارز. وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة مواجهات اليوم الثاني التي تجمع الفرق نفسها، ويتوقع أن تزداد قوة المنافسات، حيث كشف كل فريق عن المستويات والحالة الفنية والبدنية للاعبيه، واستطاع كل فريق الاطلاع على مستويات المنافس بشكل أوضح، ويلتقي في الساعة الثانية من ظهر اليوم فريق شيتاز مع فريق جاغوارز، فيما يلتقي في الساعة السادسة فريق بانثرز مع فريق تايغرز.