تراجع

قررت إدارة أحد أندية المحترفين التراجع عن الدخول في مفاوضات مع لاعب مخضرم استغنى ناديه عن خدماته في نهاية الموسم المنصرم، وذلك بعدما اعترض عدد من أعضاء شركة الكرة على الصفقة.

ضغوط

قال مسؤول بارز في إدارة أحد الأندية، إن إدارة النادي تتعرض لضغوط كبيرة من عدد من مشجعي النادي، خصوصاً في ما يتعلق بحسم ملف المدرب، وكذلك ملف التعاقد مع لاعبين جدد، والاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب والمواطنين.

مستحقات

كشف إداري بفريق كرة قدم في أحد أندية المحترفين، لمقربين منه، أن النادي سلم اللاعب الأجنبي في الفريق مستحقاته المالية، وأبلغه بعدم تجديد عقده، وأن النادي يبحث عن بديل له ليحل محله في الموسم المقبل.