مرافق وملاعب بمساحة 300 ألف قدم مربع لخدمة المشاركين في «عالم دبي للرياضة»

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن «عالم دبي للرياضة» حدث مهم، يُرسخ مفهوم الحياة الصحية المليئة بالنشاط والحيوية.

وقال حارب في تصريحات صحافية عقب الإعلان الرسمي عن انطلاق النسخة 13 من عالم دبي للرياضة، أمس، والذي يُقام في قاعات زعبيل بالمركز التجاري، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل: «هذا الحدث الرياضي المتفرد يُعد ملتقى جميع أفراد العائلة من كل فئات المجتمع من الكبار والصغار والنساء والرجال من عشاق الرياضة والنشاط البدني، وليس للرياضيين فقط، فهذا الحدث السنوي الذي يستمر لمدة أكثر من 100 يوم، أصبح متنفساً للجميع، ومكاناً آمناً لممارسة الرياضة، والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع».وأضاف: «عالم دبي للرياضة هو المكان النموذجي لممارسة الرياضة داخل الصالات المكيفة والأرضيات الجيدة، بما يوفره من بيئة مناسبة لممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع، من خلال التعاون مع شريكنا ومستضيف الفعاليات مركز دبي التجاري العالمي».

وأشار إلى أن «استمرار هذا الحدث السنوي للعام الـ13 يؤكد على النجاح الكبير الذي حققه على مدار السنوات السابقة، والتعاون النموذجي بين مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري العالمي، وتمكن هذا الحدث الرائع من الاستمرار بنجاح، واجتذاب أعداد كبيرة من عشاق الرياضة، ليسهم في تأكيد أن دبي في الصدارة العالمية في دعم الرياضة، باعتبارها أسلوب حياة يومي».

وتابع: «حافظ عالم دبي على تنوع الرياضات التي تقام تحت سقف واحد، وتوفيره الفرصة لكل فئات المجتمع من جميع الأعمار من أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي لممارسة الرياضة في أشهر الربيع والصيف والخريف داخل قاعات مكيفة، ما يعطي العالم فكرة واضحة عن رؤية دبي، ونهجها الراسخ في توفير نمط حياة رياضي نشيط، وتحقيق الرفاهية والسعادة للجميع، ويثبت التزامنا التام بالمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط».

ويشتمل عالم دبي للرياضة على العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار والقدرات، التي يتم تنظيمها ضمن 40 مرفقاً وملعباً على مساحة 300 ألف قدم مربع، وهو الوجهة المثالية لعشاق الرياضة للاستمتاع بالأنشطة الرياضية اليومية، إضافة إلى مهرجانات نهاية الأسبوع، والتحديات والحصص التدريبية التي تلبي احتياجات محبي الرياضة خلال فصل الصيف.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن النسخة 13 من «عالم دبي للرياضة» تُعد فرصة مثالية لجميع عشاق الرياضة والراغبين في تحسين لياقتهم البدنية أو ممارسة رياضتهم المفضلة خلال فصل الصيف، اذ ستمتد فعاليات هذا الحدث على مدار 14 أسبوعاً من النشاط والتحدي.

17 ملعباً لكرة الريشة

يضم «عالم دبي للرياضة» 17 ملعباً لكرة الريشة، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وملعباً للكريكيت، وملعبين للبادل، وستة ملاعب لكرة القدم، وثمانية ملاعب لتنس الطاولة، وملعبين للتنس، وملعبين للكرة الطائرة، وملعبين للبيكل بول، وصالة رياضية واستوديو للياقة البدنية يقدّم حصصاً يومية.

ويُعدّ «عالم دبي للرياضة» حدثاً ضخماً، يدعم أجندة دبي المتمثلة في تعزيز نمط حياة صحي قائم على اللياقة البدنية، ومن المقرر أن تستمر أنشطته وفعاليته لمدّة ثلاثة أشهر.

وسيشهد تاريخ 10 يونيو فعاليات اليوم المفتوح للأكاديميات الرياضية المشاركة في عالم دبي للرياضة طوال فصل الصيف، حيث ستقوم الأكاديميات بتنظيم مجموعة من الفعاليات والمباريات لتمكين الأطفال من تجربة الأكاديميات المختلفة بحضور أولياء أمورهم وعائلاتهم.