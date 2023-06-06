غوران يوقع للنصر

أعلنت شركة النصر لكرة القدم عبر الحساب الرسمي للنادي في «تويتر» عن تعاقدها مع المدرب الصربي غوران توفيدزيتش ليشغل منصب المدير الفني للفريق الأول خلفاً للكرواتي غوران توميتش الذي تولي قيادة الفريق الموسم الماضي وقاده في فترة صعبة بتاريخ النادي.

وكان غوران توفيدزيتش مدرباً لنادي عجمان في الموسم الماضي قبل إنهاء الأخير لعقده مع «البرتقالي» بدفعه الشرط الجزائي في عقده تمهيداً للتوقيع على كشوفات «العميد».

وتعتبر صفقة غوران أول التعاقدات التي يبرمها النادي استعداداً للموسم المقبل في حين لم يعلن عن التعاقد مع أي لاعب أو التجديد مع لاعبين من الموسم الماضي.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة كونغولية أن نادي النصر دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع اللاعب الدولي الكونغولي سيدريك باكامبو (32 عاماً) مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وهداف الدوري اليوناني في موسم 2022-2023.

وهي صفقة قوية للفريق في حالة إتمامها ليكون خلفا للمهاجم مالابا الذي لم يوفق مع الفريق ولم يعلن النادي حتى الآن أي شيء خاص بتجديد التعاقد مع اللاعب.

• صفقة غوران أول التعاقدات التي يبرمها النادي تحضيراً للموسم الجديد.