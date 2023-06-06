نخبة الخيول العربية الأصيلة تشارك في سباق زايد بالسويد

يستضيف مضمار غارديت العشبي في العاصمة السويدية استوكهولم، اليوم، فعاليات سباق كأس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1500 متر «قوائم»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف كرونا سويدية، الذي يقام تحت مظلة النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. ويضم سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 7 من نخبة الخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «لزوم الخالدية» لصوفيا فورس، بإشراف ماريا هاجمان أريكسون، وقيادة مالين هولمبيرغ، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه العام الماضي، ويبلغ تصنيفه 81 رطلاً.

ويشهد المهرجان تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.