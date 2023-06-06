«أبوظبي للزوارق السريعة» يتوج بالنسخة الـ 70 من سباق «بافيا فينيسيا» الكلاسيكي

حقّق فريق أبوظبي للزوارق السريعة «الفورمولا 1»، لقباً جديداً في مياه إيطاليا، أول من أمس، حينما أحرز زورق أبوظبي بقيادة مدرب الفريق جيدو كابليني، المركز الأول في فئة «الفورمولا 1» بالنسخة الـ70 من سباق بافيا - فينيسيا الكلاسيكي للزوارق السريعة، وهو السباق العريق الذي يمتد من مدينة بافيا إلى خطة النهاية في مدينة البندقية الشهيرة.

وكان كابليني أول المنطلقين على نهر «بو» الذي احتضن التحدي، واستمر في القيادة حتى وصل خط النهاية بمدينة البندقية لمسافة 225 كم، وبمشاركة 110 زوارق ودراجات في فئات السباق المختلفة.

ونجح كابليني في حصد أكثر من لقب وكأس في هذا السباق، محققاً المركز الأول في المجموع العام، والمركز الأول عن فئة «الفورمولا1»، والمركز الأول كأسرع زورق بين نقطتين خلال المسافة الإجمالية للسباق.

ويعد هذا السباق أيقونة السباقات البحرية الإيطالية، حيث انطلق منذ عام 1952، ليستمر بشكل سنوي كأحد السباقات المعروفة التي تقام على امتداد ست مدن إيطالية؛ حيث يبدأ من ميناء مدينة بافيا التي تقع في الشمال الإيطالي، ويكمل رحلته على النهر المتعرج وصولاً في النهاية إلى مدينة البندقية إلى خط النهاية في مدينة البندقية الشهيرة.

وهنأ مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي على الإنجاز الكبير، مشيراً إلى أن إنجاز كابليني جاء عن جدارة واستحقاق.

وقال: «استغرق إعداد الزورق أشهراً عدة، وكانت التوقعات أن يصل إلى سرعات عالية، بواقع 240 كم في الساعة، وبالفعل تمكن كابليني من تحقيق المهمة وإنهاء السباق في المركز الأول، وكانت السرعة الأعلى التي وصل إليها، هي 212 خلال بعض فترات السباق».