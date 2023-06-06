صفقة

يتفاوض ناديان في دبي وأبوظبي، على إبرام صفقة تبادلية بانتقال لاعب أجنبي مقابل آخر مواطن، إذ يرغب أحد الناديين في أن تتضمن الصفقة لاعباً إضافياً أو مبلغاً مادياً.

تعاقدات

يفاوض إداري سابق في نادٍ محترف عدداً من اللاعبين الأجانب والمقيمين، بهدف ضمهم إلى الفريق الأول للنادي، إذ يرى أنه قريب من الانضمام مجدداً إلى النادي خلال الموسم المقبل.

عرض

تلقّى مدرب متميز في الموسم الماضي بدوري «الهواة» عرضاً شفوياً للتدريب في أحد أندية الدرجة الأولى في الدوري السعودي، للمستوى الفني الذي قدمه وقيادة فريقه لإنجاز، في وقت يشير المدرب إلى أنه يحرص على تلبية العرض بانتظار تحوله لإجراءات رسمية.