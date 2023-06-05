4 لاعبين في صدارة «دولية دبي للشطرنج»

خلطت الجولة الثامنة من بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج أوراق المتصدرين المتنافسين على لقب البطولة، ليتضاعف عدد المرشحين الأقرب لنيل اللقب إلى أربعة لاعبين، وفرصة انضمام 10 لاعبين آخرين إلى زحام الصدارة. ومن المؤكد أن تشهد الجولة التاسعة والأخيرة من المسابقة ندية ورغبة من المتصدرين لخطف جائزة البطولة. وفي الطاولة الأولى، فرض الهندي أرجون إريغايسي اسمه كأبرز المرشحين للقب، بعد إبعاده المصنف الأول في البطولة الصيني يو يانغي عن قائمة المتصدرين الأوائل، وذلك بالفوز عليه.

وعلى الطاولة الثانية، انتهى لقاء المتصدر الهندي أرافيند شيتامبارام بمواطنه أبيجيت غوبتا بالتعادل. وفي بقية النتائج، تعادل الروسي تشيغاييف مع الإيراني محمد أمين طبطبائي، وانتصر الروسي ماكسيم ماتلاكوف بطل نسخة 2019 على مواطنه الشاب مورزين فولودار ذي الـ17 عاماً. ويشترك أربعة لاعبين في الصدارة برصيد ست نقاط، هم الهندي أرافيند شيتامبارام حامل اللقب، ومواطنه أرجون إيريغايسي، والروسي ماكسيم ماتلاكوف، والاوزبكي جافوخير سينداروف.

في جانب آخر، شهدت بطولة الفئة المفتوحة تصدر خمسة لاعبين برصيد 6.5 نقاط، هم الروسي ماكسيم غافرلوف، والفلبيني أرليانو برايل، والأرميني مانفل أركليان، والمصري جورج كيفن، والهندي جافيير ماهندرو، ويأتي خلفهم بفارق نصف نقطة الإماراتي أحمد الرميثي برصيد ست نقاط.

وفي بقية نتائج المواطنين، انتصر خليفة خالد على الأردنية بشرى الشعيبي، وإبراهيم سلطان على الهندي راكشان ماغوترا، وخسر أحمد فريد من الروماني ستيفان ايمليانو بريسكارو، وفاز عمار السدراني على الهندي أرناب جينا.

يشارك في البطولة لاعبين من 46 دولة، وهو رقم قياسي في تاريخ الحدث، وتتميز البطولة بالتنوع العمري للاعبين، وهي إحدى مميزات لعبة الشطرنج التي تجمع اللاعبين، رغم الفوارق العمرية بينهم. ويعد الإنجليزي جون بينيت أكبر اللاعبين عمراً بـ70 عاماً، ويشارك للمرة الرابعة في البطولة، فيما يعد الهندي سافين سفر الله خان أصغر اللاعبين بعمر تسع سنوات.

• البطولة تشهد مشاركة لاعبين من 46 دولة وهو رقم قياسي في تاريخ الحدث.