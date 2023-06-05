337 سباحاً يشاركون في بطولة السباحة المدرسية بأبوظبي

نظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بطولة أبوظبي للسباحة المدرسية 2023، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات المائية، وشركة ODC لخدمات الإنقاذ والتدريب، وبالتعاون مع اتحاد السباحة لتحكيم وإدارة المسابقات، في خطوة تهدف إلى نشر رياضة السباحة والتركيز وانتقاء السباحين المتميزين من المدارس لضمهم إلى الأندية والمنتخبات الوطنية. وحققت البطولة أهدافها بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وبحضور وتشجيع كبير من مديري المدارس وأولياء أمور الطلبة.

وقال نادي أبوظبي للألعاب المائية في بيان صحافي إن الحدث شهد مشاركة 337 سباحاً من 31 مدرسة من مدارس أبوظبي، العين والظفرة، وقام الدكتور عمر الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، بافتتاح البطولة، بحضور حميد إبراهيم الهوتي مدير إدارة شؤون الطلبة ورئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، ومبارك الحمادي مدير البطولة.