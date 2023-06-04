تونس تستضيف المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

يشهد مضمار قصر السعيد في تونس، اليوم، افتتاحية الجولات العربية والمحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30، التي تواصل مسيرتها الريادية وحضورها القوي في المضامير العالمية والعربية. ويشهد السباق الذي يقام ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية مشاركة 16 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس، المعروفة بتقاليدها العريقة في تربية الخيول والتي نجحت في صناعة قصص أبطال تألقوا عالمياً، وذلك للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وسط مشاركة أفضل الخيول من الوطن العربي.

وتضم القائمة المشاركة مجموعة مميزة من الخيول، هي: (خدام بطل النسخة الماضية، عراق، أزمير، اتلال، استمارة، جازم، قيصر دو فالجاس، ليمون الخيل ، كنان ، لخضر، لاس فيغاس، ليث الفجر، فورسين ، منجز البيبان ، ماسينيسا، موسان).

وقال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات الكأس في تصريح صحافي: «تحظى تونس بأهمية كبيرة ومكانة مميزة في أجندة سباقاتنا للنسخة الـ30، وتحفل مسيرتها بنخبة مرابط الخيل وجودة الإنتاج، كما تتمتع بقاعدة كبيرة من ملاك ومربي الخيل العربي، ونحن حريصون على مواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية لأسرة الخيل العربي بجميع دول العالم، إيماناً بخطط الحفاظ على إرثنا العريق، ودعم مسيرة تقدمه في كل المضامير».