صدارة ثنائية تؤجل حسم اللقب في «دولية دبي للشطرنج»

تصل بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج إلى محطتها الختامية اليوم، حيث تقام الجولة الختامية، بينما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز الساعة السابعة. وكان حامل اللقب الهندي أرافيند شيتامبرام وقع في فخ التعادل أمام الروسي ماكسيم ماتلاكوف، ما أسهم في صدارة ثنائية لشيتامبرام والصيني يو يانجي بـ 5.5 نقاط لكل منهما. وكان المصنف الأول يو يانجي فاز على الأرميني سارغسيان. وفي أبرز نتائج البطولة المفتوحة تعادل الروسي ماكسيم غاريلوف مع المصري جورج كيفن، وفي نتائج اللاعبين المواطنين، خسر خليفة خالد من السوري آرام شيخ آدم، وتعادل أحمد فريد مع الروسي أشاربوف، بينما خسر إبراهيم سلطان من الفلبيني كايابا، وتعادل عمار السدراني مع الهندي شاكاربورتي. ويتصدر البطولة المفتوحة الروسي غافريلوف والفلبيني برايل أليرانو بست نقاط لكل منهما.