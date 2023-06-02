انطلاق بطولتي اتحاد الإمارات للدارتس والحبتور للزوجي

تنطلق البطولة التصنيفية الثالثة للدارتس التي ينظمها اتحاد الإمارات للدارتس على مدار يومي السبت والأحد ويستضيفها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ومن المنتظر أن يشارك في البطولة عدد كبير حيث تتضمن البطولة 3 فئات، منها الزوجي والفردي التصنيفية الخاصة باللاعبين المواطنين والتصنيفية للأجانب والمقيمين.

وتشهد البطولة في اليوم الأول مسابقات بطولة اتحاد الامارات التصنيفية الثالثة حتى دور الثمانية وتستكمل البطولة في اليوم الثاني للفردي حتى النهائي وطبقا لنظام اللعب ستقام مسابقة الزوجية بنظام 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات بينما فردي الرجال للمواطنين والمقيمين سيكون الدور التمهيدي 7 أشواط والدور والنهائي 9 أشواط، ورصدت إدارة الاتحاد جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى مع الكؤوس والميداليات.

وأكد خليفة المطيوعي رئيس اتحاد الدارتس، في تصريح صحافي على اهمية نشر اللعبة وتحقيق الهدف الأسمى وهو تشكيل منتخب إماراتي قوي يشارك في البطولة الخارجية.

وأضاف أن اللعبة تنتشر بشكل سريع ومثل هذه البطولات تكشف عن قاعدة الممارسين وأيضا المواهب التي تظهر وتحتاج إلى صقل لوضعها على الطريق الصحيح وهو ما نعمل عليه في استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أكبر عدد من الممارسين في فترة قصيرة من خلال مثل هذه البطولات ونأمل أن تظهر شركات أخرى في القطاع الخاص تتبنى استضافة البطولات لأن الهدف في النهاية هو اسم الإمارات.

ونوه رئيس الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة لديه مرونة كبيرة في تنظيم البطولات ولا يقصر الأمر على الأجندة التي يتم اعتمادها بداية كل موسم وبطولة الحبتور تؤكد أن فكر تنظيم البطولات موجود في كل وقت عندما نجد الراعي الرسمي ونطمح في تنظيم عدد كبير من نوعية هذه البطولات ولدينا أهداف كثيرة أخرى منها عمل شراكات مع المجالس الرياضية لتنظيم البطولات وضع اللعبة ضمن أجندة المجالس في كل بطولاتها وهو ما يساعد على انتشارها في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات على أرض الإمارات وهذه الرياضة من الرياضات الشعبية في عدد من دول آسيا.

وأوضح أن أهداف هذه الشراكات سيكون لها مردود كبير لتطوير اللعبة وما نسعى إليه في المستقبل استضافة بطولة عالم على أرض الإمارات خاصة أن لدينا المنشآت العملاقة والخبرات الإدارية في التنظيم.