«كرة السلة بلا حدود - آسيا» تنطلق اليوم في «نيويورك أبوظبي»

تنظم دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية «إن. بي. إيه»، والاتحاد الدولي لكرة السلة «إف.أي.بي.إيه»، اليوم الحفل الافتتاحي للنسخة الـ13 من معسكر «كرة السلة بلا حدود - آسيا»، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي. وتحتضن جامعة نيويورك أبوظبي بمقرها في جزيرة السعديات فعاليات الحفل الافتتاحي للمعسكر، والذي سيقام في الساعة الثانية ظهراً بصالة الألعاب الرياضية في الجامعة.

ويجمع المعسكر بين أفضل اللاعبين من الجنسين تحت 18 عاماً، من جميع أنحاء القارة، للاستفادة بشكل مباشر من وجود لاعبين محترفين حاليين وسابقين من «إن. بي. إيه»، والرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية، والاتحاد الدولي لكرة السلة، وأساطير كرة السلة والمدربين، ليتنافسوا مع أقرانهم من المنطقة. ويقام بالتزامن مع المعسكر، مخيم جونيور «إن.بي.إيه» «أبوظبي إيليت» في حرم جامعة نيويورك أبوظبي اعتباراً من اليوم وحتى الرابع من الشهر الجاري، حيث يجمع المخيم 40 لاعباً من أفضل الناشئين من الجنسين من عمر 15 عاماً فما دون، من دوري الناشئين (جونيور إن. بي. إيه. أبوظبي) بهدف تطوير المهارات الأساسية للاعبين في المباريات الاحترافية (خمسة مقابل خمسة).

يقام بالتزامن مع المعسكر، مخيم جونيور «إن. بي. إيه» «أبوظبي إيليت» في حرم جامعة نيويورك أبوظبي اعتباراً من اليوم وحتى 4 الجاري.