«النوخذة» علي يهدي عائلة المرزوقي لقب «القفال» السادس

واصل أبناء النوخذة عبدالله محمد المرزوقي تألقهم في السباقات البحرية، وأضافوا أول من أمس، لقباً جديداً، حيث نجح ابنه النوخذة علي في قيادة السفينة نمران 211، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، للفوز بأغلى بطولات الموسم الرياضي البحري سباق القفال.

وعانق طاقم «نمران 211»، بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي اللقب الكبير للمرة الثانية في تاريخ الحدث، بعد إنجازه السابق عام 2021، ليكون اللقب السادس في تاريخ عائلة أبناء عبدالله المرزوقي، بعد فوز مروان الابن الثاني باللقب مع زلزال 25 ثلاث مرات أعوام 2010 و2016 و2017، وحسن مع السفينة حشيم 199 عام 2022.

وحرص المهندس مروان عبدالله المرزوقي، الذي يعد الأكثر تتويجاً بين إخوته، على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للدعم الكبير الذي قدمه للسباق، وحرصه على استمرار الحدث الذي دشنه عام 1991، المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

كما أشاد مروان بالكلمات المحفزة والجميلة التي تلقاها من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، خلال مراسم التتويج وتكريم الأبطال، والذي هنأ الأطقم الواصلة إلى خط النهاية والفائزة بالمراكز الأولى.

وحرص النوخذة مروان على إهداء النتائج المتميزة للسفن نمران 211 (الأول) وزلزال 25 (الثالث) وحشيم 199 (السابع) إلى مالك السفن الداعم الأول للفريق، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على اهتمامه ومتابعته وتشجيعه للفريق في كل المشاركات والبطولات.

وأوضح مروان أنه مع أشقائه تعلم حب البحر من مدرسة الآباء والأجداد التي ترتبط بالبحر الذي شكل مصدر الخير والرزق الوفير، مبيناً أن والده النوخذة المخضرم عبدالله محمد المرزوقي، هو من حثهم وشجعهم على حب البحر، والمشاركة في السباقات، حيث كان هو المعلم لهم جميعاً.

ألقاب أبناء المرزوقي في سباق «القفال»

■ مروان فاز مع زلزال 25 3 مرات، أعوام: 2010 و2016 و2017.

■ علي فاز مع نمران 211 مرتين، في عامي 2021 و2023.

■ حسن فاز مع حشيم 199 مرة واحدة، في عام 2022.