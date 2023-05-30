فاريا وكولر وبينتو على رادار الجزيرة

علمت «الإمارات اليوم» أن الجزيرة يفاضل بين ثلاثة مدربين ضمن العديد من السير الذاتية التي تم طرحها على إدارة النادي لخلافة المدرب الهولندي مارسيل كايزر الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وتضم قائمة المدربين كلاً من المدرب السويسري مارسيل كولر الذي يرتبط بعقد مع الأهلي المصري، ويقدم مستويات رائعة مع «الأحمر»، ويحقق نتائج بارزة أهمها تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحصوله على لقبي كأس السوبر المصري مرتين وكأس مصر، بينما اقترب من الفوز بلقب الدوري.

أما المدرب الثاني فهو البرتغالي باولو بينتو المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية الذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق، إلى جانب مواطنه روي فاريا الذي لا يرتبط أيضاً بعقد مع أي فريق منذ رحيله عن الدحيل القطري في 2020، بينما عمل فاريا مساعداً للمدرب جوزيه مورينيو في أندية ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.