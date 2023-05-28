بطولة العالم للتايكوندو للناشئين 2025 في ضيافة الفجيرة

اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو الامارات لاستضافة بطولة العالم للتايكواندو للناشئين 2025، والتي ستقام في الفجيرة. وجاء ذلك في الاجتماع الذي اقيم في اذريبيجان اليوم برئاسة رئيس الاتحاد الدولي الكوري الجنوبي الدكتور تشنغون تشو.

وقال الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو إن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والرئيس الفخري لإتحاد الإمارات للتايكواندو ورعايتهما الدائمة هي الركيزة الرئيسة للارتقاء بالقطاع الرياضي ومواصلة تحقيقه للإنجازات في جميع المجالات ولاسيما الألعاب القتالية. وأوضح أن استضافة هذه البطولة هي تأكيد على ثقة الاتحاد الدولي للتايكواندو قيادة وأعضاء بقدرة دولة الإمارات وإمارة الفجيرة على تنظيم هذا الحدث الرياضي. وأضاف "سنعمل على اتخاذ جميع الترتيبات وضمان الاستعدادات اللازمة لتنظيم هذه البطولة وفق أفضل المعايير".