منتخب الإمارات يُتوج بطلاً للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية

تُوج المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بطلاً للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية بعد فوزه على منتخب إيران بنتيجة ( 5 – 2 )، في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس على شاطئ كورنيش الحمراء في مدينة جدة السعودية. وسجل أهداف أبيض الشاطئية اللاعبون أحمد بشر "هدفين"، وعلي المحمدي، عباس علي وراشد عيد.

وتأهل منتخبا الإمارات "البطل" وإيران "الوصيف" إلى دورة الألعاب الشاطئية العالمية "أنوك 2023" بالإضافة لمنتخب إندونيسيا "البلد المستضيف" بالبطاقات الثلاث المخصصة لقارة آسيا. وبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية "أنوك 2023" من الدور ربع النهائي، والذي حقق خلاله الفوز على منتخب عُمان في الشوط الإضافي بنتيجة ( 3 – 2 )، ليتأهل للدور نصف النهائي، حيث تغلب على المنتخب السعودي بنتيجة ( 5 – 4 ).