أجانب

قال مسؤول بارز في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه إن «النادي بدأ مفاوضات مع لاعبَين أجنبيين لضمهما إلى صفوفه الموسم المقبل، مكان اثنين من اللاعبين الأجانب الحاليين في النادي، لعدم تقديمهما المردود الفني المطلوب من النادي خلال الموسم المنصرم».

شانكلاي

علمت «الإمارات اليوم» أن الأرجنتيني توماس شانكلاي، تم ترشيحه لناديين في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عقب انتهاء إعارته إلى نادي الوصل وعودته إلى راسينغ الأرجنتيني.

مدرب

يحاول مدرب سابق لفريق في دوري الدرجة الأولى مصالحة إدارة النادي، تمهيداً للعودة إلى تدريبه بعد حالة من عدم التفاهم حدثت بينهما، وذلك من خلال تصريحه في وسائل إعلامية، والإشادة بالمرحلة الفنية الجيدة التي قضاها معه.