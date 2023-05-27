«تورك للدراجات» يجدد الشراكة مع «أوكلي»

أعلن فريق تورك للدراجات الهوائية تجديد اتفاقية الرعاية لعام إضافي مع شركة أوكلي، المتخصصة في صناعة النظارات والخوذات فائقة الجودة، وغيرها من تجهيزات الدراجين. وبموجب هذا الاتفاق تزود أوكلي فريق تورك باحتياجاته من نظارات السباقات وغيرها من المعدات. وشهد توقيع العقد زعل بن زعل، مدير الفريق، وحميد محراب ومحمد درويش من إدارة الفريق. وأكد بن زعل سعادته الكبيرة باستمرار الشراكة والتعاون مع شركة أوكلي.

يذكر أن فريق تورك تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، ونجح خلال هذه المدة الزمنية في تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.