الهندي آروغون بطلاً لـ «الشارقة ماسترز للشطرنج»

أسدل الستار على منافسات بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة للشطرنج وبطولتي التحدي والمستقبل، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وشهد الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة للشطرنج، والشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، ورئيس اتحاد اليد نبيل عاشور، ونائب رئيس الاتحاد العربي سامي سفريني، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية.

وتمكن الأستاذ الدولي الكبير الهندي آروغون أريغايسي من إحراز لقب النسخة السادسة برصيد 6.5 نقاط. وحل ثانياً الأستاذ الدولي الكبير الأميركي صاموئيل سيفيان، وثالثاً الأستاذ الدولي الكبير الهندي جوكيش، فيما خرج البطل الإماراتي سالم عبدالرحمن من قائمة الـ10 الأوائل. وأحرز المصري الأستاذ الدولي الكبير أدهم فوزي لقب بطولة التحدي، وعاد لقب بطولة المستقبل إلى الأردني أنس خويرة.