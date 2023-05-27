86 بطلاً دولياً يظهرون اليوم في «دولية دبي للشطرنج»

تنطلق الساعة الخامسة مساء اليوم، منافسات النسخة الـ23 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بمشاركة أكثر من 170 لاعباً ولاعبة، بينهم 86 من حملة الألقاب الدولية، يتقدمهم 50 أستاذاً دولياً كبيراً، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة، و20 أستاذاً دولياً، و10 أساتذة اتحاد دولي، بالإضافة إلى 3 سيدات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة، ومثيلاتهن يحملن لقب أستاذة دولية. ورفعت اللجنة المنظمة قيمة جوائز البطولات إلى 52 ألف دولار أميركي، يُخصص منها 12 ألف دولار للمركز الأول، بالإضافة لكأس البطولة، كما تم تخصيص جوائز خاصة لأفضل النتائج في الفئات التصنيفية. تأتي الهند كأكثر الدول من بين الـ47 دولة مشاركة في نسخة بطولة دبي الدولية هذا العام، بـ26 لاعباً، تليها الإمارات بـ21 لاعباً، ثم مصر وروسيا بتسعة لاعبين.

ويتصدر ترتيب فئة الأساتذة الصيني يو يانغي بتصنيف 2729، يليه الهندي آرغون أريغايسي بتصنيف 2701 المتوج مؤخراً بلقب بطولة الشارقة ماسترز، ولاعب منتخب إيران محمد طبطبائي بتصنيف 2677. وأسندت اللجنة المنظمة رئاسة حكام البطولة إلى الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.