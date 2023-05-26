طاقم تحكيم إماراتي يدير منافسات بطولة السعودية للقوة البدنية

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مشاركة طاقم تحكيم إماراتي يضم أربعة حكام في إدارة منافسات بطولة السعودية الوطنية للقوة البدنية، التي تقام اليوم وغداً في العاصمة السعودية الرياض، بدعوة من اللجنة السعودية للقوة البدنية، ضمن التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير اللعبة والإسهام بنشرها في الوسط الرياضي بشكل مميز.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة القوة البدنية، فيصل الغيص الزعابي في تصريح صحافي، إن الحكام الأربعة هم إبراهيم عبدالله، وسعيد الماس، وبدر ناصر، ومريم يوسف، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في هذه البطولة لدعم تطور اللعبة، وأيضاً لتبادل الخبرة، منوهاً بأن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، حريص على المشاركة في جميع البطولات، ودعم الجهات المنظمة لها، بالنظر إلى الخبرات التي اكتسبها الاتحاد على المستوى التحكيمي وفي جوانب أخرى أيضاً.