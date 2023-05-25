«خليجي 26» في ضيافة الكويت ديسمبر 2024

تستضيف الكويت النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج بكرة القدم، في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي أمس، في العاصمة القطرية الدوحة. وفي جمعيته العمومية التي تضم ثماني دول أعضاء، قرر الاتحاد الإقليمي الذي تأسس في مايو 2016، إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في ديسمبر 2024.

وتم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية، حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك. وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي، لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وأكد رئيس الاتحاد الخليجي في مؤتمر صحافي أنه «تم تغيير موعد بطولة كأس الخليج 26 من ديسمبر 2023 إلى ديسمبر 2024، حتى لا يشارك أي اتحاد بالصف الثاني». وتستضيف قطر كأس آسيا مطلع العام المقبل، ما كان سيشكل عثرة أمام مشاركة المنتخبات في كأس الخليج بالصف الأول، نظراً لتزامنها مع الاستعدادات للبطولة القارية.

وكشف الشيخ حمد عن تشكيل لجنة لتطوير لوائح البطولة برئاسة الأمين العام القطري جاسم الرميحي. ولفت رئيس الاتحاد الخليجي إلى وجود بند في اللوائح يتيح مشاركة منتخبات من خارج اتحاد كأس الخليج العربي، لكن الموضوع مشروط بموافقة الجمعية العمومية، لكنه أردف «من وجهة نظري الشخصية البحتة، لا أرى أن الوقت مناسب لإضافة منتخبات أخرى حالياً».

ويتربع «الأزرق» على عرش أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس الخليج بـ10 ألقاب، وتستعد الكويت لاستضافة الحدث للمرة الخامسة، بعد 1974، 1990، 2003، و2017. يذكر أن العراق أحرز لقب النسخة الماضية الـ25، التي أقيمت في ضيافة مدينة البصرة العراقية.

• تم تغيير موعد البطولة من ديسمبر 2023 إلى ديسمبر 2024 لإتاحة الفرصة للمنتخبات الخليجية للمشاركة بالفريق الأول.