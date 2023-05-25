كأس رئيس الدولة للمبارزة في ضيافة أبوظبي 27 و28 الجاري

تقام في 27 و28 الجاري منافسات كأس رئيس الدولة للمبارزة، بتنظيم نادي أبوظبي للمبارزة، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للعبة بصالة الباهية في أبوظبي، وتتضمن مسابقات الفردي والفرق للرجال والسيدات. وتشارك في المنافسات سبعة أندية مبارزة، هي: نادي أبوظبي و«الشارقة للمرأة» والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة للفنون القتالية ومركز العين وأكاديمية «إم كى إف أى». ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين والمشاركات إلى أكثر من 75 لاعباً ولاعبة.

وتعد البطولة هي الأولى التي ينظمها نادي أبوظبي للمبارزة، لاسيما أنها تدخل ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تنظيم أكبر البطولات، ودعم المواهب من مختلف الأعمار، بهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لها، كما أن البطولة تعد مسك ختام الموسم الرياضي للمبارزة بشكل عام.