دبي تستضيف نهائي «ريد بل لثلاثيات كرة السلة» المؤهلة للمونديال

تستضيف دبي نهائيات بطولة «ريد بل لثلاثيات كرة السلة» التي تنظمها شركة ريد بل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الثالث من يونيو المقبل، بحديقة السطوة في دبي، وسيتأهل منها فريقان من الرجال والسيدات إلى بطولة العالم في صربيا في سبتمبر المقبل.

وبدأ العدّ التنازلي لنجوم كرة السلة المحليين لخوض المنافسات التي تتيح لهم فرصة تمثيل الدولة على الساحة العالميّة، بعد أسابيع من التصفيات التي أقيمت في مناطق عدة مختلفة بالدولة، لتتجه الأنظار الآن إلى نهائي بطولة «ريد بُل هاف كورت» في الإمارات الذي سيجمع أفضل لاعبي كرة سلة «ستريت باسكت بول» لخوض منافسات رائعة في حديقة السطوة في دبي، على أمل الفوز وحجز بطاقة التأهل للنهائيات العالميّة.

وترتكز بطولة «ريد بُل هاف كورت» على مباريات في كرة الشارع 3 ضد 3، وتفتح باب المشاركة لمواهب متميّزة من أكثر من 30 بلداً، مع هدف مشترك للجميع وهو خطف الجائزة الكبرى المتمثّلة بإحراز لقب النهائيات العالمية التي ستُقام في صربيا في سبتمبر المقبل.

ويُقام الحدث الذي يشهد نجاحاً كبيراً في الدولة بالشراكة مع شركة «أرادَ» للتطوير العقاري، وهو يقدّم للمجتمعات المحليّة فرصة نادرة للمشاركة والحضور في حدث يجمع كرة السلة والموسيقى وفنون الشارع، برعاية مجلس دبي الرياضي. وبحلول موعد النهائي المرتقب للبطولة، سيلبس ملعب كرة السلة في حديقة السطوة حلّة خاصة بالحدث بالتعاون مع بلدية دبي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، إنه من بين الرياضيين الخبراء بمنافسات «ريد بُل هاف كورت» سفيرة البطولة على الصعيد الدولي نادين السلعاوي لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر، والتي تحمل أرقاماً قياسية في مسيرتها السابقة في الدوري الأميركي في كرة السلة على مستوى الجامعات.

وترى السلعاوي بحسب ما اختبرته في نهائيات البطولة التي استضافتها العام الماضي العاصمة المصرية القاهرة، أن لاعبي الإمارات يمتلكون عناصر الفوز في صيغة منافسات تتطلب مهارات مختلفة مقارنة بالبطولات التقليدية. وهي تقول: «كان للفريق الإماراتي حضور بارز العام الماضي»، وتضيف النجمة المصرية: «بناءً على ما لمسته في النهائيات الأخيرة، أنا على ثقة بأن لديهم فرصة جيدة لتحقيق الفوز الشامل».

وتتابع: «مباريات 3 ضد 3 متقاربة، وهي مباريات لفرق تعتمد على المهارات الفردية، ويتاح لك التعبير عن نفسك وعن مهاراتك أكثر مما قد تفعل في مباراة عادية لكرة السلة».