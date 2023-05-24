«الأولمبية» تعقد عمومية غير عادية اليوم

تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، اليوم، بدبي، للمصادقة على النظام الأساسي للجنة الذي تمت الموافقة عليه من اللجنة الأولمبية الدولية، واعتماد تشكيل اللجنة الانتخابية للجنة للفترة 2021-2024، وفقاً لأحكام النظام الأساسي، والموافقة على قيام اللجنة الانتخابية باتخاذ كل الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد، والموافقة على تكليف اللجنة الانتخابية بإعداد اللائحة الإجرائية لانتخابات مجلس إدارة اللجنة للفترة الأولمبية 2021-2024.