3 مدربين طاروا في «غمضة عين»

تمر أندية دوري أدنوك للمحترفين بوضع غير مسبوق على مستوى تعاقدات المدربين، بعدما شهدت الفترة الماضية اقتراب أكثر من ستة مدربين من مغادرة الأندية بنهاية مسابقة الدوري، إذ تأكد رحيل ثلاثة مدربين في «غمضة عين» بشكل غير متوقع رغم النتائج المميزة التي حققها هؤلاء المدربين.

وفي الوقت الذي كانت فيه أندية الدوري تقرر الاستغناء عن المدربين من دون سابق إنذار خلال الموسم وعقب نهايته، شهدت الأيام الماضية رحيل ثلاثة مدربين وفقاً لرغبتهم في خوض تجارب جديدة.

ويتصدر قائمة المدربين الراحلين، البرتغالي ليوناردو جارديم الذي قرر عدم الاستمرار مع شباب الأهلي، واقترب من الانتقال لتدريب الريان القطري مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، وفقاً لما ذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية، بينما أشارت صحيفة «ريليفو» الإسبانية إلى أن الهلال السعودي يسعى لاستعادة خدمات مدربه السابق الذي حقق معه لقب دوري أبطال آسيا 2021، ضمن مساعي «الزعيم» لإنجاح مشروع التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتعاقد مع جارديم وضم النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وكان «فرسان دبي» قد تعاقد مع ليوناردو جارديم في الصيف الماضي ليصبح أول مدرب برتغالي يتولى تدريب شباب الأهلي طوال تاريخه، إذ راهنت شركة الكرة على أن يقدم الفريق موسماً استثنائياً بقيادة المدرب البالغ من العمر 48 عاماً، ونجح بالفعل جارديم في أن يعيد لقب الدوري إلى خزينة النادي بعد غياب سبع سنوات.

أما المدرب الثاني الذي سيرحل عن دوري أدنوك للمحترفين هو الأوكراني سيرجي ريبروف عقب موسمين قاد خلالهما العين، إذ أكد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق على حسابه الشخصي في «تويتر» أن ريبيروف أصبح مدرباً لمنتخب أوكرانيا، وقال: «مدرب العين سيصبح المدير الفني لمنتخب أوكرانيا»، مضيفاً: «اتفق اتحاد الكرة الأوكراني مع المدرب سيرجي ريبيروف على تولي تدريب المنتخب المحلي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة، إذ تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين».

يذكر أن ريبيروف ينتهي عقده مع العين بنهاية الموسم الجاري، إذ سيخوض نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي السبت، أمام الشارقة.

من جهته، تأكد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عن تدريب الوصل، بعدما أعلن رئيس مجلس الإدارة أحمد الشعفار في تصريحات صحافية إن بيتزي لن يستمر مع «الإمبراطور» بينما لم تتحدد الوجهة المقبلة لمدرب تشيلي والسعودية السابق.

وحقق بيتزي مع (الفهود) نتائج جيدة في الموسم الجاري، بعدما أنهى الدوري في المركز الرابع كأفضل مركز يحققه (الأصفر) في المسابقة منذ 2018، ولكن عدم التوصل إلى اتفاق بين إدارة النادي والمدرب الأرجنتيني أسهم في انتهاء مسيرته عقب موسم واحد فقط في زعبيل.

في المقابل، تضم قائمة المدربين الراحلين بشكل رسمي عن دوري أدنوك للمحترفين، الهولندي مارسيل كايزر الذي أعلن عن انتهاء مسيرته مع الجزيرة عقب أربعة مواسم قاد فيها «فخر أبوظبي»، بينما تعد أندية الوحدة والنصر وبني ياس والشارقة من أبرز الأندية التي تحسم هوية المدرب الذي سيقود كل فريق في الموسم المقبل. ويقود «العنابي» حالياً الهولندي أرنو بويتنويغ بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم منذ إقالة المدرب الإسباني مانويل خمينيز، والأمر نفسه بالنسبة إلى النصر الذي تعاقد مع الكرواتي غوران توميتش حتى نهاية الموسم خلفاً للألماني ثورستن فينك.

أما بني ياس فيستعد للتعاقد مع مدرب جديد عقب انتهاء عقد الروماني دانيل إيسايلا الذي حصل على أكثر من عرض للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين، بينما لم يحسم الشارقة موقفه من تجديد عقد الروماني أولاريو كوزمين الذي يعد من الأسماء المرشحة لتولي تدريب الجزيرة خلفاً للهولندي كايزر.

الخضيري: عدم تجاوز سقف التعاقدات خطوة إيجابية من أندية الدوري

قال وكيل أعمال اللاعبين محمد عبدالرحمن الخضيري إن رحيل عدد من المدربين عن أندية دوري أدنوك للمحترفين بسبب حصولهم على عروض أخرى لا يعد عاملاً سلبياً، مؤكداً أن إدارات الأندية تطورت في تعاملها مع ملف التعاقدات في سوق الانتقالات.

وأوضح الخضيري لـ«الإمارات اليوم»: «إن تمسك الأندية بعدم تجاوز سقف التعاقدات وعدم الرضوخ إلى طلبات المدربين يعد أمراً إيجابياً»، موضحاً: «أن الأندية أصبحت أكثر خبرة ودراية بطريقة التعامل مع التعاقدات سواء بالنسبة إلى اللاعبين أو المدربين، ولاشك أن الالتزام بالميزانية المحددة لكل فريق أمر مهم جداً وتبرز في المقام الأول قبل اتخاذ قرار التعاقد مع مدرب أو لاعب».

وأضاف: «رحيل بعض الأسماء البارزة من المدربين بالتأكيد قد يؤثر بشكل فني في هذه الأندية، خصوصاً المدربين الذي كانت لهم بصمة جيدة مع أنديتهم، ولكن في الوقت نفسه هناك سياسات لا يجب تجاوزها وأهمها الالتزام بسقف التعاقدات».