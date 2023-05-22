ملتقى «القفال 32» يجمع «النواخذة» مع اللجنة المنظمة اليوم

يُعقد في فندق دبليو دبي - الميناء السياحي اليوم ملتقى سباق القفال الـ32 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينطلق من الجمعة وحتى الأحد المقبلين من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً حتى شواطئ دبي.

ويجمع الملتقى اللجنة العليا المنظمة مع النواخذة والملاك المشاركين لتبادل وجهات النظر وبحث كل ما يتعلق بالسباق المرتقب، الذي سيجمع نخبة السفن التي تشارك في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث ستتنافس على الناموس الأغلى والأعرق في السباقات البحرية للمسافات الطويلة.

وقال عضو اللجنة العليا المنظمة محمد عبدالله الفلاحي في تصريح صحافي، إن انعقاد الملتقى يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يؤكد دائماً ضرورة تسهيل مهمة المشاركين وتأمين سلامتهم خلال السباق في التنقل بين شواطئ الدولة ومكان انطلاقة السباق ومن ثم وصولهم بأمان إلى شواطئ دبي، والتي ستفتح أذرعها استعداداً لاستقبال طلائع الواصلين يوم السباق. وأضاف: «اللجنة وبعد اعتماد موعد السباق تحركت مبكراً لاستكمال الجوانب اللوجستية والفنية بالتواصل مع شركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وناقشت معها خطط العمل لإنجاح السباق كما بادرت إلى التنسيق مع جهات عدة بغية استكمال الجوانب المهمة، التي تخص الفعاليات المصاحبة التي سيتم الإعلان عنها قبل موعد السباق».

وأكد أن اللجنة المنظمة تواصل جهودها أيضاً من خلال ترتيبات المشاركة حيث استقبلت (البوابة الإلكترونية) الخاصة بالسباق وعلى مدار أربعة أيام متواصلة طلبات المشاركة، والتي تجاوزت حتى يوم أمس 100 سفينة في انتظار المزيد حتى موعد إغلاق باب التسجيل منتصف الأسبوع قبل توجه قافلة النادي نحو جزيرة صير بونعير، التي تُعد مكان بداية السباق منذ تدشين السباق عام 1991.

من جانب آخر، زار وفد من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جزيرة صير بونعير يوم أول من أمس، لبحث ترتيبات وصول قافلة اللجنة العليا المنظمة مبكراً إلى هنالك استعداداً لاستقبال المشاركين في السباق قبل موعد البداية واستكمال خطوات المشاركة في الجزيرة من خلال فحص السلامة المعتاد وتسليم نواخذة السفن المشاركة أجهزة نظام التتبع بالأقمار الاصطناعية وغيرها من الأمور.

• أكثر من 100 سفينة شراعية تم تسجيلها حتى يوم أمس، في سباق القفال.