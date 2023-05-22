«أبوظبي للرياضات البحرية» يكرّم الفائزين ببطولة التجديف الحديث

كرّم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الفائزين في الجولة الختامية والسادسة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث التي أقيمت على «كاسر الأمواج» في أبوظبي أول من أمس. وفاز الحمرية بالمراكز الثلاثة الأولى في فردي ناشئين 16 سنة، وفي فردي شباب تحت 18 سنة. وحققت أكاديمية أبوظبي البحرية لقب فئة ثنائي زوجي ناشئات، وصدارة فئة فردي رجال.

وفي فردي رجال أقل من 23 سنة، حصد الحمرية المركز الأول، كما تفوق بحصد لقبي فئة ثنائي مزدوج شباب، وفئة فردي ناشئات. وحلت أكاديمية أبوظبي أولاً في فئة ثنائي مزدوج رجال، والحمرية في فئة فردي سيدات.

وفي فئة زوجي رجال أقل من 23 سنة، حقق الحمرية المركز الأول، فيما شهدت منافسة رباعي سيدات فوز أكاديمية أبوظبي بالمركز الأول، كما حصد الحمرية صدارة فئة «رباعي ميكس». وفي فئة ثنائي مزدوج سيدات، حققت المركز الأول أكاديمية أبوظبي، فيما حصد الحمرية صدارة فئة رباعي رجال.

وفي ختام المنافسات كرّم الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي، وسيف المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وخليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.