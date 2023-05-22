مهلة

كشف مقرّبون من مدرب أجنبي في أحد أندية المحترفين، أن إدارة النادي منحت المدرب مهلة قصيرة لحسم ملف استمراره مع النادي من عدمه، في أعقاب إعلان قرار نهائي بهذا الخصوص، وذلك حتى تتفرغ لتجهيز الفريق مبكراً للموسم المقبل.

إيغالو

تواصل أحد أندية دوري المحترفين مع وكيل أعمال المهاجم النيجيري إيغالو للتعاقد معه في الموسم المقبل، لينضم إلى نادٍ منافس كان قد أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم الهلال السعودي الذي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

مفاوضات

قطعت إدارة أحد أندية المحترفين شوطاً طويلاً من المفاوضات مع لاعب من أمريكا الجنوبية يلعب في الدوري الإنجليزي، وسينتهي عقده مع ناديه الحالي دون أن يهتم الأخير بتمديده، ما جعل النادي الإماراتي يُسارع الخطى للظفر بخدمات اللاعب.