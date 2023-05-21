20 ميدالية لمنتخب الجوجيتسو في "الجائزة الكبرى" بتايلاند

واصل نجوم ونجمات منتخب الجوجيتسو أداءهم القوي في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند، ونجحوا في تصدر البطولة متفوقين على نجوم الدولة المضيفة رافعين رصيد الإمارات إلى 20 ميدالية ملونة اليوم مع ختام مشاركتهم في منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومين بالعاصمة بانكوك.

وحصد أبطال وبطلات الإمارات 5 ميداليات ملونة في اليوم الثاني من المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية حيث توج بالذهب كل من فيصل الكتبي في وزن 94 كيلو جراما، وشمّا الكلباني في وزن 63 كيلو جراما، فيما أحرز الفضيتين كل من سعيد الكبيسي في وزن 85 كيلو جراما، وعبدالله الكبيسي في وزن 94 كيلو جراما، ونال هزاع فرحان برونزية وزن 94 كيلو جراما.