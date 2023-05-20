منتخب الجوجيتسو يجتاز إجراءات الوزن في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند

اجتاز المنتخب الوطني للجوجيتسو بنجاح إجراءات الوزن الرسمية مساء أمس، وذلك تحضيراً للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند التي سيشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 16 دولة حول العالم، وتُقام منافساتها من 19 إلى 21 الجاري. وقال إداري المنتخب ياسر القبيسي في تصريح صحافي، إن اللاعبين بلغوا أفضل معدلات الجاهزية المطلوبة، ويتمتعون بحالة بدنية وفنية ممتازة، لتقديم أداء يمكنهم من الوصول بعيداً في هذه البطولة واعتلاء منصة التتويج.

وقال لاعب المنتخب عبدالله الكبيسي الذي ينافس في فئة وزن 94 كلغ، إن جميع اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية، مؤكداً في تصريح صحافي أنهم يدخلون بساط النزال واضعين نصب أعينهم المركز الأول، تماماً كما هي الحال في كل بطولة يشارك فيها المنتخب.

وتضم بعثة المنتخب 24 لاعباً ولاعبة، وهم: ذياب النعيمي وعمر السويدي في وزن (56 كلغ) وخالد الشحي وسعود الحوسني في وزن (62 كلغ) ومحمد السويدي وسلطان جبر وسلطان حسن وفهد الحمادي في وزن (69 كلغ)، وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن (77 كلغ)، وسعيد الكبيسي في وزن (85 كلغ)، وعبدالله الكبيسي وفيصل الكتبي وعمار الحوسني وهزاع فرحان في وزن (94 كلغ).

كما تشمل البعثة من فئة الفتيات: بلقيس عبدالكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كلغ)، وحمدة الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن (48 كلغ)، وحصة الشامسي وأسماء الحوسني في وزن (52 كلغ)، وشمسة العامري في وزن (57 كلغ)، وشما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن (63 كلغ).