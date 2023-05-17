المري يستقبل فريق شباب الأهلي بطل الدوري

استقبل القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، نادي شباب الأهلي لكرة القدم، الفائز ببطولة دوري «أدنوك» للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023، بعد منافسة قوية وشرسة، تكللت باللقب الثامن في تاريخه.

وحضر اللقاء الذي جرى في نادي ضباط شرطة دبي كل من: الدكتور خالد الزاهد، محمد أحمد إبراهيم، خالد الكعبي، وأحمد شاه من جانب النادي الأهلي.

وهنأ المري جميع اللاعبين والجهازين الإداري والفني، بقيادة المدرب البرتغالي جارديم، متمنياً للفريق مزيداً من الإنجازات المحلية والخارجية، مشيداً بالأداء الرائع الذي شهدته المباراة الختامية، وروح المنافسة العالية التي أمتعت الجماهير.

وأكد المري حرص شرطة دبي على دعم الرياضات والأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها، وتقديم كل أشكال الدعم للرياضيين على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن الرياضي المتميز يستحق التقدير والثناء والدعم، وشرطة دبي دائماً تحرص على دعم المتميزين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن شرطة دبي تؤمن بأن الرياضات بمختلف أشكالها تسهم إلى حد بعيد في بناء مجتمعات أكثر إيجابية وإنتاجية.

من جانبه، أعرب وفد نادي شباب الأهلي عن سعادتهم باللقاء، وشكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال، والكلمات المشجعة من قائد عام شرطة دبي، وتقديمه الدعم للرياضيين على مختلف المستويات.

وتجول المري مع اللاعبين في الصالة الرياضية والشقق الفندقية ومرافق النادي المختلفة.