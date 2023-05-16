أندية دبي تستعرض تجربة برشلونة في انتقاء المواهب

نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل للمديرين التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم في دبي ومديري الأكاديميات والمديرين الفنيين، حول أفضل الممارسات الاحترافية لانتقاء وتطوير المواهب من عمر ثماني سنوات، من خلال استعراض تجربة أكاديمية نادي برشلونة في هذا المجال، وآليات العمل التي حققت نجاحاً وأصبحت نموذجاً عالمياً. ورحب أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة بالمدير الرياضي لأكاديميات برشلونة، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً، سيرجي بارخوان وبممثلي أكاديمية برشلونة في دبي. وأكد حارب حرص مجلس دبي الرياضي على استعراض التجارب الاحترافية الناجحة لأهم الأندية والأكاديميات الرياضية العالمية، وتوفير الفرصة للعاملين في أندية دبي وأكاديمياتها الرياضية للقائهم والاستفادة من تجاربهم.

من جهته، استعرض سيرجي بارخوان تجربة أكاديمية برشلونة نحو انتقاء وتطوير اللاعبين الموهوبين، ناقلاً تجربته كلاعب ومدرب سابق ضمن الطاقم التدريبي لنادي برشلونة.