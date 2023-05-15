هيكلة جديدة لـ «كرنفال سباقات دبي» مع زيادة كبيرة في الجوائز المالية

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن هيكلة جديدة لموسم سباقاته في مضمار ميدان 2023-2024، حيث أكد في بيان صحافي انتقال موسم سباقات دبي بأكمله إلى حدث دولي عالي القيمة التنافسية تحت مسمى جديد هو «كرنفال سباقات دبي»، في أعقاب عقدين من السباقات الدولية في الإمارة، على أن تصحب هذه النقلة، رفع سقف الجوائز المالية إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل إن: «البرمجة والهوية المستحدثة لكرنفال سباقات دبي من شأنها أن تعزّز موقع دبي الاستراتيجي في المنطقة مركزاً رئيساً لرياضات الخيل ووجهة مفضّلة في السباقات بفضل السباقات المغرية التي توفرها، والخبرات والخدمات والمنشآت التي يفخر بها مضمار ميدان العالمي».

ويمتد كرنفال سباقات دبي في صورته الجديدة طوال الموسم من نوفمبر إلى مارس، ما يمنح المدربين والفرسان والخيول الدولية فرصة المنافسة في دبي لفترة ممتدة أطول بكثير ممّا كان عليه الحال سابقاً.

وستقفز معدلات الجوائز لكرنفال سباقات دبي 2023-2024 بمبلغ 11 مليون درهم، ما يعني زيادة بنسبة 27% قياساً بمستويات الموسم الماضي، وستكون هناك ثلاث أمسيات رئيسة تتميز بجوائزها الكبرى؛ حيث ستقام الأولى في ديسمبر (4.7 ملايين درهم) والثانية في يناير (10 ملايين درهم)، والثالثة في مارس (سوبر ساترداي - 10 ملايين درهم) ما يرفع إجمالي الجوائز المالية للأمسيات الثلاث إلى 24.7 مليون درهم، فيما لن يقل معدل الجوائز المالية للسباقات غير المصنفة عن 165 ألف درهم، وهو المعدل نفسه الذي كان سائداً قبل جائحة كورونا، وتحافظ أمسية كأس دبي العالمي في ختام موسم سباقات دبي على جوائزها المالية البالغة 30.5 مليون دولار (112 مليون درهم تقريباً).

ويضم كرنفال سباقات دبي المقبل 14 أمسية دولية بأشواط لكل أمسية بين سبعة وتسعة، بخلاف أمسية كأس دبي العالمي، وستقام كل السباقات أيام الجمعة عدا أمسية سوبر ساترداي، وكأس دبي العالمي في يوم السبت. وسيعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب بشأن روزنامة السباقات وهيكلة الجوائز المالية.

يضم كرنفال سباقات دبي المقبل 14 أمسية بأشواط لكل أمسية بين 7 و9.