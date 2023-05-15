الجسمي: لا أنتمي لأي نادٍ.. وأتمنى أن يُصبح «دورينا» الأفضل في العالم

أعرب الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، عن أمله أن يواصل دوري أدنوك للمحترفين، تطوره على الصعيدين الفني والجماهيري ليُصبح واحدا من أفضل الدوريات في العالم. وقال الجسمي في تصريحات لـ «الامارات اليوم»: كان هذا الموسم رائعا واستمتعت الجماهير بمباريات قوية، اذ بذلت جميع الأندية جهودا كانت ملموسة ليكون الدوري ممتعا، وأتصور أن المتابعين للدوري راضون عما تحقق من نجاحات.

ونفى حسين الجسمي، أن يكون منتميا لناد بعينه في الدوري المحلي، مشددا على أن الانتماء الأول والأخير للمنتخب الوطني. وأحيا حسين الجسمي حفلا فنيا في ليلة استثنائية تويج خلالها «فرسان دبي» بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وسط حضور جماهيري كبير اذ ألهبت أغانيه حماس الجماهير، ومنها «فرسان التاريخ» و«معجزة دبي الثامنة».

واستقبلت الجماهير الجسمي لحظة دخوله أرضية الملعب بإضاءة هواتفها النقالة والتصفيق الحار، وشاركت في إكمال بعض فواصل الأغاني، ورقصت على الأنغام، وجاء الحفل بمبادرة من لجنة دوري المحترفين من أجل إخراج حفل التتويج في أبهى حلة. وأكد حسين الجسمي في تصريحات لإذاعة الفجيرة، انه كفرد من أفراد المجتمع الاماراتي يسعده أن يُساهم في حفل ختام الموسم الكروي وبتتويج شباب الأهلي باللقب.

وقال: «أتشرف بأن أقدم ابداعي الفني للجماهير لقد سعدت كثيرا بأن أكون أحد الداعمين للدوري الإماراتي، بالتأكيد الرياضة في الإمارات هي الأفضل والأهم أن بلادي هي الأفضل، من دون شك نحن متميزين في كل شيء والرياضة وكرة القدم جزء من هذا التميز».

وختم بالقول: «أهنىء شباب الأهلي بتتويجه بلقب الدوري هذا الموسم، الإدارة واللاعبون والجهاز الفني والجماهير قدموا أقصى ما لديهم للوصول إلى منصة التتويج، وأتمنى لباقي الفرق التي لم يحالفها الحظ، التوفيق في الموسم المقبل». وعن اهتماماته بالرياضة، قال الجسمي انه متابع للرياضة عموما ولرياضة الإمارات في كل الألعاب، وأنه يسعد كما كل أفراد المجتمع بأي انجاز تحققه رياضة الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي.