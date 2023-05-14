«الخماسي الحديث» ونادي الشارقة يبحثان إدراج اللعبة بالنادي

بحث المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، خلال استقباله، وفداً من اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، وأعضاء الاتحاد، سُبل التعاون والتنسيق بين الجانبين، لتطوير الرياضات المستهدفة التي تنضوي تحت مظلة اتحاد الخماسي الحديث، ونشر وإدخال اللعبة لدى نادي الشارقة الرياضي.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر إدارة الألعاب الفردية بالحزانة، عدداً من الخطط والاستراتيجيات، التي من شأنها تطوير الرياضة والألعاب، والتي تندرج تحت مظلة اتحاد الخماسي الحديث.

ناقش الاجتماع عدداً من الاستراتيجيات لتطوير الألعاب التي تندرج تحت مظلة اتحاد الخماسي الحديث.