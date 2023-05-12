راشد بن حميد نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية قرار مجلس إدارة اللجنة بشأن اختيار الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية نائباً للرئيس.

وتقدم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي على هذه الثقة الغالية، مع تقديم الشكر والتقدير إلى محمد المحمود على جهوده الحثيثة طوال فترة تواجده باللجنة.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الوطنية ستعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة 24 من الشهر الجاري للاعتماد النهائي للنظام الأساسي الجديد للجنة والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي.