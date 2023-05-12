مونديال المبارزة للسيدات في ضيافة الفجيرة 19 الجاري

تستضيف الفجيرة في 19 الجاري بمجمع زايد الرياضي بطولة كأس العالم للمبارزة للسيدات بمشاركة 140 لاعبة يمثلن 40 دولة، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الأعلى لنادي الفجيرة للفنون القتالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، ومدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، ومدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش والمدير التنفيذي لاتحاد المبارزة علي المرزوقي.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي في تصريح صحافي: «تنظيم بطولة العالم في الفجيرة واستضافة نخبة من أبطال العالم سيمنح الفرصة للاعبي الإمارات للاحتكاك مع هؤلاء اللاعبين العالميين والاستفادة من خبراتهم، فضلاً عن أن البطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024». وأعرب الدكتور الزيودي عن سعادته بتنظيم هذه البطولة ووصفها بأنها إضافة مهمة لأجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الفجيرة، خصوصاً وأنها رياضة أولمبية.

كأس العالم تشهد مشاركة 140 لاعبة يمثلن 40 دولة.