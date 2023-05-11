رونالدو يشجع النصر السعودي على التفاوض مع جارديم

أكدت وسائل إعلام برتغالية أن نادي النصر السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ليقود الفريق في الموسم المقبل. وذكرت صحيفة «ريكورد» أن العلاقة الجيدة التي تجمع مدرب شباب الأهلي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشجع على المضي قدماً نحو كسب خدمات جارديم ليتولى تدريب الفريق خلفاً للكرواتي دينكو يليتشيتش الذي يقود «العالمي» بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، عقب استغناء النادي عن خدمات المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وأشارت إلى أن النتائج الجيدة التي حققها جارديم مع شباب الأهلي، بقيادته «فرسان دبي» لتحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، ولأول مرة منذ سبع سنوات، إلى جانب معرفته بالدوري السعودي وتدريبه الهلال في الموسم الماضي، إذ قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، أسهمتا في تحفيز النصر على التعاقد معه.

وأوضحت أن فنربخشة التركي أيضاً يراقب موقف المدرب البرتغالي الذي ينتهي عقده مع شباب الأهلي في يونيو المقبل، لافتة إلى أن المدرب خورخي جيسوس لن يستمر مع النادي التركي.