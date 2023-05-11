كايزر

علمت «الإمارات اليوم» أن وكيل أعمال لاعبين طرح اسم المدرب الهولندي مارسيل كايزر على أحد أندية دوري المحترفين التي تتجه إلى التعاقد مع مدرب جديد، وذلك بعدما خرج كايزر من حسابات فريق منافس دخل في مفاوضات معه عقب إعلانه الرحيل عن الجزيرة بنهاية الموسم الجاري.

عرض

رفض مسؤول بارز بأحد أندية دوري أدنوك عرضاً من وكيل لاعبين مقرب من النادي بمساعدة النادي المعروف بصفقاته المدوية، في ترشيح أسماء لاعبين أجانب جدد حال رغب النادي في ذلك، وردّ المسؤول على وكيل اللاعبين بأن النادي يعرف جيداً كيف يختار صفقاته.

تحفيز

قرّرت إدارة نادي دبا الفجيرة إتاحة تذاكر مباراتهم مع الظفرة يوم غدٍ في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين بشكل مجاني للجميع، كما قدّمت الإدارة تحفيزات لحضور الجمهور وتشجيع الفريق عبارة عن هواتف نقالة وجوائز أخرى.