500 رياضي يتسابقون في دبي بدرجة حرارة «4 تحت الصفر»

يُشارك 500 رياضي من مختلف الأعمار والجنسيات في النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي، الذي يقام بالتعاون مع «سكي دبي» 21 الجاري، في القاعة الثلجية بـ«مول الإمارات»، لمسافة ثلاثة وخمسة كلم.

ويسهم هذا الحدث في تعزيز السياحة الرياضية في دبي لممارسة رياضة الجري على الثلج وداخل قاعة مغلقة تصل درجة حرارتها إلى 4 درجات تحت الصفر. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب رئيس مشاريع الثلج العالمية بمجموعة ماجد الفطيم للترفيه، محمد العطري، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي. وأكد سعيد حارب اعتزاز مجلس دبي بهذا الحدث الفريد، الذي انطلق من دبي وأصبح حدثاً ينتظره الجميع للمشاركة فيه سنوياً.

وقال: «الحدث يعزز مكانة دبي مدينة للرياضات الثلجية، وهي ميزة تتفرد بها عن العديد من مدن العالم، وتؤكد رؤية القيادة الرشيدة بوضع دبي في الصدارة العالمية بمختلف المجالات، وتأكيد جاذبيتها بوصفها أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة».

ومن المقرر أن يبدأ السباق الأول في الساعة 6:30 صباحاً، والتسجيل في السباق متاح عبر الموقع الإلكتروني

https://www.premieronline.com/event/ski_dubai_snow_run_2023_6395.

وقال محمد العطري: «فعالياتنا شاملة وتشجع الناس من جميع الأعمار والقدرات على الاستمتاع بالفوائد الجسدية والعقلية والاجتماعية لأسلوب حياة نشط. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يعد سكي دبي الوجهة المثالية للناس للحفاظ على لياقتهم خلال أشهر الصيف».

وتتاح فرصة المشاركة في السباق لجميع أفراد المجتمع من جميع الجنسيات ومختلف المستويات البدنية من الهواة والمحترفين من داخل الدولة وخارجها، من عمر 15 إلى 70 عاماً، للجري على منحدرات «سكي دبي»، الذي حصل مؤخراً على جائزة «أفضل رياضة مغامرة قائمة على الترفيه»، ضمن جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) لعام 2023.