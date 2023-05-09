شباب الأهلي يتأهل إلى نهائيات «سلة غرب آسيا» من بوابة الهلال السعودي

انتزع فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي، بطاقة التأهل الثالثة والأخيرة عن المنطقة الخليجية إلى نهائيات النسخة الأولى من بطولة (سوبر غرب-آسيا)، بعد الانتصار المستحق الذي حققه «فرسان دبي» على ضيفه الهلال السعودي بفارق 12 نقطة، وبنتيجة (88-76)، في مباراة جمعتهما أمس على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، لحساب تحديد المركزين الثالث والرابع عن المنطقة.

وانضم شباب الأهلي إلى فريقي المنامة البحريني والكويت الكويتي اللذين ضمنا مبكراً التأهل للمرحلة النهائية من (سوبر غرب-آسيا) بعبورهما بنجاح الدور نصف النهائي للمنطقة الخليجية، وبلوغ الدور النهائي الذي ينطلق اليوم لتحديد هوية بطل الخليج.

وقضى نظام البطولة، في نسختها الأولى، بتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كل من منطقتي الخليج وبلاد الشام، إلى المرحلة النهائية التي تجمعهم مع بطلي الهند وكازاخستان، في مرحلة تقام خلال يونيو المقبل بنظام التجمع والدوري من مرحلة واحدة تسفر نتيجتها عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى نهائيات الأندية الآسيوية الأبطال.

وبانت أفضلية شباب الأهلي واضحة طيلة مجريات لقائه أمام الهلال، وانعكست على نجاح «فرسان دبي» في نيل الأفضلية بنتائج الفترات الأربعة بواقع (21-17 و23-22 و19-14 و25-23) والفوز بالمباراة.

ويدين شباب الأهلي في انتصاره لتألق محترفه الأميركي نيكولاس مينراث، بنيله لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 34 نقطة، بجانب تألق الدوليين حامد عبداللطيف ومحمد مبارك بتسجيلهما 18 و15 نقطة على التوالي.