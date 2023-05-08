66 نقطة تتوّج «دبي لأصحاب الهمم» بطلاً لكأس رفعات القوة

احتضن نادي دبي لأصحاب الهمم بطولة كأس رئيس الدولة لرفعات القوّة للموسم الرياضي الجاري، بمشاركة ثلاثة وعشرين لاعباً ولاعبة من ثلاثة أندية هي نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي عجمان، إضافة إلى نادي أبوظبي. وأسفرت نتائج البطولة عن فوز نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأوّل بإجمالي 66 نقطة، ثم ثانياً عجمان بـ38 نقطة، وفي المركز الثالث نادي أبوظبي بـ32 نقطة. وأعقب مسابقات البطولة المراسم الختامية للكأس، وتم خلالها تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة.

وقال البطل البارالمبي محمد خميس في تصريح صحافي، إن البطولة بمثابة استعداد خاص وقوي للمحافل الدوليّة المقبلة التي أهمّها بطولة العالم المزمعة إقامتها على أرض الوطن. وأكد أنه «رغم غياب بعض اللاعبين لظروف خاصة، جاءت البطولة قويّة، وكذلك كانت هناك فرصة كبيرة لظهور وجوه جديدة من الشباب في رياضة رفعات القوّة».