نادي الشارقة يحرز لقب الدوري العام للكاراتيه

تُوج نادي الشارقة الرياضي بطلاً للدوري العام للكاراتيه للمرة التاسعة على التوالي في فئة الرجال، في البطولة التي استضافها نادي شباب الأهلي في دبي وشارك فيها 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً من الدولة. ونال نادي الشارقة 5 كؤوس من أصل 8 في كل الفئات. واللقب هو أيضاً الثالث في تاريخ النادي، والثاني على التوالي لفئة الشباب.

ومضت فئة الناشئين في الطريق ذاته وحققت الدرع للمرة الثانية على التوالي، كما هو الحال لفئتي الآنسات والناشئات اللاتي حققن الدرع الثانية على التوالي ليؤكدن تفوق لاعبات نادي الشارقة، والمستوى المميز الذي يقدمه النادي في مختلف الفئات. وقال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية في تصريح صحافي: «الروح المعنوية العالية والإصرار الكبير اللذين تحلى بهما الفريق كفلا له المحافظة على لقب البطولة الأقوى في اللعبة».