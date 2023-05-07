بطولة النخبة العربية لكرة القدم للناشئين تختتم اليوم

تختتم اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة «كأس النخبة العربية» لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، الأولى من نوعها التي تجمع فرق المراحل السنية من مختلف الدول العربية، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة دلتا، وتقام فعالياتها في استاد حميد الطاير بنادي النصر.

وتشهد البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث تقام في الساعة الثامنة صباح اليوم منافسات دور ربع النهائي، تليها منافسات دور نصف النهائي والنهائي، ويشارك في البطولة 16 فريقاً من ست دول عربية، هي النصر وشباب الأهلي والوصل وحتا والوحدة ودبي سيتي وامباير والفرسان من الإمارات، والصفاء وطرابلس من لبنان، والحسين إربد وعَمَّان والفرسان من الأردن، والترجي الرياضي الجرجيسي من تونس، والعربي من الكويت، والمرخية من قطر، وتقام البطولة وفقاً لقواعد ولوائح «فيفا» واتحاد الإمارات لكرة القدم.

وحضر فعاليات البطولة عبدالله بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وعادل محمد شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.

وتعد البطولة تجربة فريدة في تشجيع المواهب الشابة وتطويرها، والارتقاء بقدراتها، وفرصة مهمة لمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة وخوض المنافسات القوية، بما يعود عليهم بالنفع، وينمي مهاراتهم الكروية.