مهرجان منصور بن زايد للخيول في ضيافة مراكش اليوم

تستضيف حلبة سباق الخيل بمدينة مراكش المغربية، اليوم، فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وينتظر أن يشهد (يوم الإمارات ـ أبوظبي)، حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة، وتتصدر المنافسات الجائزة الكبرى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إضافة إلى كأس الوثبة ستاليونز بإجمالي جوائز مالية تبلغ 550 ألف درهم مغربي.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من الدول، ويهدف للترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

وينظم الحدث غير المسبوق الشركة الملكية لتشجيع الفرس «سورس»، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتعتبر مرحلة المغرب من المراحل الرئيسة للمهرجان العالمي غير المسبوق.

وخصص كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320 ألف درهم مغربي، وتتنافس خلاله 11 خيلاً أبرزها «غسان» لمزرعة أطلس، و«ارامس دي جيون» ليوسف هوار، و«ماركاني فال» لمزرعة فال.