خلود الخوري.. متفوقة دراسياً وتحلم بذهب «عالمية برلين 2023»

تطمح صانعة ألعاب المنتخب الوطني لكرة القدم لسيدات الأولمبياد الخاص خلود الخوري، المصنفة ضمن فئات «الإعاقات الدماغية الطفيفة والمتوسطة» في 2023، للجمع بين تفوقها الدراسي وحصولها على الثانوية العامة، واستكمال تألقها الرياضي، إلى حصد الذهب في دورة الألعاب العالمية الصيفية في برلين 2023، المقامة في ألمانيا خلال الفترة من 17 حتى 25 يونيو المقبل.

وكانت الخوري (18 عاماً) قد حصدت مع «الأبيض» وهي بسن 17 ربيعاً الميدالية الفضية في كأس الأولمبياد الخاص الموحد التي أقيمت أغسطس الماضي في مدينة ديترويت الأميركية.

وقالت فاطمة سيد، والدة خلود لـ«الإمارات اليوم»: «إن تعلق خلود بكرة القدم يعود إلى سن مبكرة، حين كانت تصر على الخروج إلى فناء المنزل للعب الكرة، قبل أن يدفعها إصرارها على ممارسة هذه الرياضة بشكل رسمي وتمثيل منتخبات الدولة، بجانب نصائح العديد من الأصدقاء، للاستجابة لرغبتها وهي بسن 16 ربيعاً».

وأوضحت أن «اهتمام خلود بالكرة يعود إلى والدها العاشق لفريق العين، إلا أنها تنحاز لتشجيع الجزيرة بهدف خلق جو تنافسي مع والدها في المنزل، قبل أن يتحول هذا الشغف إلى إصرارها على تحقيق حلم تمثيل المنتخب في المحافل العالمية، لتحقق مرادها في 2021 بالانتساب إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في خطوة فتحت الطريق أمامها نحو قائمة منتخب السيدات للأولمبياد الخاص، وتوجتها في غضون عام بحصد فضية كأس الأولمبياد الخاص في ديترويت الأميركية».

وأضافت: «حبانا الله دولة معطاءة، ورائدة في شتى المجالات، منها المبادرة الخاصة بتسريع وتيرة الدمج المجتمعي، المستندة لدعم واهتمام كبيرين من أصحاب السمو الشيوخ لأبنائهم مواطني الدولة، وهو ما جسدته بامتياز استضافة أبوظبي في 2019 لأكبر وأضخم دورة بتاريخ الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وأشجع جميع أولياء الأمور على الوقوف داعمين لأبنائهم من أصحاب الهمم نحو تحقيق حلمهم في تمثيل منتخبات الدولة».

بدورها، قالت خلود، الطالبة المتفوقة دراسياً في مدرسة «المها» في أبوظبي: «أواظب على الجمع بين تفوقي الدراسي والانتظام في التدريبات بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وطموحاتي كبيرة في أن يحمل لي عام 2023 النجاح دراسياً بجانب تحقيق حلمي بإهداء الإمارات ذهبية منافسات كرة القدم في دورة الألعاب العالمية في برلين».

وعن القدوة التي تتخذها في الملاعب، قالت خلود: «نجم الجزيرة علي مبخوت قدوتي محلياً، وعالمياً أنا من عشاق ليونيل ميسي، وأطمح إلى نيل شرف ارتداء إما القميص رقم (7) أسوة بمبخوت، أو رقم (10) لميسي في دورة برلين».

علي مبخوت قدوتها في الملاعب المحلية، وتعشق عالمياً الأسطورة ميسي.

تهدف في 2023 للجمع بين التفوق الدراسي في الثانوية وحصد ذهبية برلين.