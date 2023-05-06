الإمارات حاضرة بقوة في رعاية أندية المربع الذهبي لـ"أبطال أوروبا"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، والأوروبية على وجه الخصوص إلى المسابقة العريقة والأقوى في ملاعب القارة العجوز، دوري أبطال أوروبا، حيث الموعد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع مباراتي الذهاب في نصف النهائي. وستكون الإمارات حاضرة بقوة في المربع الذهبي، كون ثلاثة من الأندية الأربعة ترعاها شركتي "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران".

وستكون أولى هذه المباريات بين فريق إي سي ميلان الذي ترعاه شركة "طيران الإمارات"، ومضيفه إنترميلان برعاية شركة "ديجيتال بيت" الأميركية، ثم في النهائي المبكر، بين ريال مدريد برعاية "طيران الإمارات"، ونادي مان سيتي الذي ترعاه "الاتحاد للطيران".

وترعى «طيران الإمارات» الناديين العريقين منذ سنوات طويلة، ولاتزال الشراكة الناجحة مستمرة، إذ بدأت مع ريال مدريد منذ العام 2011، ومع إي سي ميلان منذ 2007. وأعلنت «طيران الإمارات» في ديسمبر الماضي تمديد الرعاية مع نادي ميلان لأربع سنوات أخرى، كما تم تمديد الرعاية مع ريال مدريد حتى سنة 2026. وبالنسبة للشراكة الناجحة والمميزة بين "الاتحاد للطيران" ونادي مانشستر سيتي فهي مستمرة منذ العام 2009، حيث تعتبر الراعي الرسمي للنادي الإنجليزي العريق، وكذلك تم إطلاق إسم الاتحاد على الملعب الرسمي لنادي مانشستر سيتي. في المقابل ترعى "ديجيتال بيتس" نادي إنترميلان منذ العام 2021، وستنتهي هذه الشراكة العام المقبل.